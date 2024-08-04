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В Латвии для сноса советских памятников хотят изменить закон

04 августа 2024 08:28
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В Латвии война с советскими памятниками стала переходить за морально-этические нормы. В желании уничтожить все следы истории освобождения страны от фашистских захватчиков власти даже готовы изменить закон, который еще ограничивал эту вандальную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что существует статья, согласно которой нельзя полностью уничтожать мемориалы, установленные над воинскими захоронениями. Это, как оказалось, очень раздражает местные власти. Они обратились в Сейм с запросом об отмене закона. В том, что депутаты это сделают, они даже не сомневаются. Однако эту пылкую инициативу местных властей поддерживают далеко не все жители страны. Согласно опросу, проведенному латвийским телевидением, большинство из них против сноса памятников советским воинам.

# Памятники

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