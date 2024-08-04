Теракт в столице Сомали – убиты как минимум 32 человека, ещё 70 ранены

Как минимум 32 человека убиты в результате масштабного теракта в столице Сомали Могадишо. Еще около 70 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью атаки стал популярный в стране курорт. Нападение началось после того, как террорист-смертник подорвал себя в толпе отдыхающих, после чего группа вооруженных людей открыла по ним огонь и пыталась штурмом захватить один из отелей. По сообщению властей, в результате перестрелки со службой безопасности, боевики ликвидированы. Позже был захвачен еще один, который ехал на машине, начиненной взрывчаткой. Ответственность за теракт взяла на себя исламская группировка, связанная с «Аль-Каидой».