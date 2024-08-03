В Германии число безработных достигло 2,8 млн человек – Федеральное бюро занятости

Это на 82 тысячи больше, чем в июне. И почти на 200 тысяч, чем в 2023-м. По данным ведомства, всему виной падение экономики. Растет в стране только озабоченность Министерства финансов, причем пропорционально увеличению числа безработных. Ведь они опустошают бюджет, который и так тает на глазах из-за многочисленных трат. Расходы на пособия по безработице оказались намного выше ожидаемых. Только в июле более 900 тысяч человек нуждались в финансовой поддержке. Тем временем число свободных вакансий продолжает сокращаться. За год их стало на 100 тысяч меньше. Но даже имеющиеся не могут заполниться. Трудоустраивать немцев не хотят из-за низкой квалификации. Как следствие, среди безработных очень много молодежи.