Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

Переговоры должны состояться 8 октября в Женеве. Еще одна встреча запланирована на 12 октября в Москве. На каком уровне будет вестись разговор, не уточняется.

Эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе обсудят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Речь о России, США и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны остановить боевые действия и начать переговоры без предварительных условий. Этот призыв поддержали в Германии, Канаде и Великобритании. За прекращение насилия и возобновление диалога также выступают в ООН и Совете Европы.

Меж тем военное противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается уже вторую неделю. Ожесточенные бои идут вдоль всей линии соприкосновения. Армения и Азербайджан сообщают о серьезных потерях с обеих сторон.

Под обстрелом не только военные, но и мирное население. Разрушены дома, магазины, объекты инфраструктуры, линии электропередач. Среди погибших и раненых с обеих сторон есть дети.