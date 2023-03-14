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В Квебеке пикап протаранил толпу пешеходов

14 марта 2023 09:22
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Новости Канады. Пикап протаранил толпу пешеходов в канадской провинции Квебек. В результате инцидента погибли два человека, еще девять пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Квебеке пикап протаранил толпу пешеходов-1

Людей доставили в больницу. Двое в тяжелом состоянии. По сообщению полиции, водитель скрылся с места происшествия, но позже сдался и был арестован. Сейчас правоохранители устанавливают, был наезд намеренным или это результат несчастного случая.

Этот инцидент напомнил ЧП, произошедшее в прошлом месяце, когда в пригороде Монреаля водитель автобуса въехал в детский сад. Тогда погибли два ребенка.

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# Авария # Новости Канады # Фотофакт

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