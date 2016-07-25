В Турции опубликуют документы мятежников

Новости Турции. В Турции планируют опубликовать документы путчистов. Эта своеобразная инструкция в случае успешного переворота. Мятежники даже подготовили перечень фамилий, и какие посты они должны были занять в новом правительстве.



Причем руководящий состав планировался исключительно из военных. На данный момент их всех арестовали.



Напоминаем, что в Турции задержали свыше 11 тысяч человек. В ближайшее время их ждет суд. В турецкой армии пройдут серьезные кадровые перестановки, часть подразделений будет расформирована. В частности, президентская гвардия, которая лишилась доверия из-за участия в путче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.