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В Турции опубликуют документы мятежников

25 июля 2016 07:07
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Новости Турции. В Турции планируют опубликовать документы путчистов. Эта своеобразная инструкция в случае успешного переворота. Мятежники даже  подготовили перечень фамилий, и какие посты они должны были занять в новом правительстве.

Причем руководящий состав планировался исключительно из военных. На данный момент их всех арестовали.

Напоминаем, что в Турции задержали свыше 11 тысяч человек. В ближайшее время их ждет суд. В турецкой армии пройдут серьезные кадровые перестановки, часть подразделений будет расформирована. В частности, президентская гвардия, которая лишилась доверия из-за участия в путче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# военный переворот в Турции

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