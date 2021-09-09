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В Кувейте переработают огромную свалку шин. Что появится на её месте?

09 сентября 2021 09:25
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Новости Кувейта. В Кувейте начинают переработку огромной свалки с шинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кувейте переработают огромную свалку шин. Что появится на её месте?-1

Она находится всего в семи километрах от жилой местности. Периодические пожары и ядовитый черный дым стали настоящими проблемами для жителей соседних городов.

Использованные шины представляют собой серьезную экологическую проблему во всем мире из-за их большого размера и химических веществ, которые они могут выделять. Правительство планирует построить на месте свалки 25 тысяч новых домов.

# Экология

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