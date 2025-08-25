В Крыму ФСБ задержала женщину с заминированной иконой

54-летняя россиянка пришла в офис УФСБ РФ в Крыму с иконой, в которую было вмонтировано взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости.

Теракт удалось предотвратить, женщина задержана, сообщает в ЦОС ФСБ.

Россиянку под видом ФСБ с мая 2025 года курировал сотрудник СБУ, сообщив, что гражданином Украины был взят на ее имя кредит для перевода средств ВСУ. В целях избежания уголовной ответственности женщина осуществила перевод аферистам более 3 млн рублей. Далее куратор направил россиянку в Крым, чтобы та забрала у курьера икону с вмонтированным самодельным устройством. Женщина пришла с иконой на КПП регионального управления ФСБ, где была задержана сотрудниками спецслужбы.

Для запуска механизма взрывного устройства женщина должна была направить на него код. Взрыв мог повлечь гибель сотрудников ФСБ и исполнительницы террористического акта.

Фото: Pinterest