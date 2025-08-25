Власти Вьетнама эвакуировали 30 тысяч жителей, готовясь к удару тайфуна «Каджики»

Власти Вьетнама эвакуировали 30 тысяч жителей из центральных провинций страны, чтобы спасти их от надвигающегося тайфуна «Каджики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным метеорологов, он может стать самым мощным в текущем году.

«Каджики» уже принес разрушения на китайский остров Хайнань, расположенный в той же акватории, а теперь усилился и вскоре дойдет до вьетнамского побережья. Уже за 5 часов до предполагаемого удара стихии, на страну обрушились проливные дожди и сильные ветры. Однако это только начало. Синоптики прогнозируют, что порывы ветра могут достигнуть 170 километров в час, а шторм спровоцирует наводнения и оползни. Местные жители как могут пытаются уберечь свое имущество.

Это ужасно. Шторм еще не начался, но, глядя вниз с верхних этажей, я видел волны высотой до двух метров. Вода затопила дороги вокруг и повредила крыши некоторых домов.

Эвакуация из зон повышенного риска продолжается. Тем, кому еще не пришло оповещение об угрозе, рекомендуют оставаться дома и укреплять свое жилище. В этом людям помогают военнослужащие. В целях обеспечения безопасности власти закрыли все аэропорты в центральной части Вьетнама и запретили выход в море рыболовецких судов.