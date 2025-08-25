В Литве стартовали учения под названием «Храбрый грифон – 2025»

Тяжелая техника и военные, курсирующие вдоль наших рубежей уже стали привычной составляющей приграничного пейзажа со стороны Прибалтики. В Литве сегодня стартовали очередные учения под названием «Храбрый грифон – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся до 29 августа.

Сообщается, что в маневрах задействуют около 500 военнослужащих пехотной бригады. Солдаты отработают передислоцирование штабов и подразделений, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Отмечается, что для этого колонны техники и вооруженных бойцов будут передвигаться почти по всем дорогам страны. Напомним, ранее командующий Вооруженными Силами Литвы заявил, что до конца осени пройдет еще несколько таких учений в разных форматах, к участию в которых привлекут 17 тысяч военнослужащих.