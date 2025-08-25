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В Литве стартовали учения под названием «Храбрый грифон – 2025»

25 августа 2025 10:38
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Тяжелая техника и военные, курсирующие вдоль наших рубежей уже стали привычной составляющей приграничного пейзажа со стороны Прибалтики. В Литве сегодня стартовали очередные учения под названием «Храбрый грифон – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся до 29 августа.

В Литве стартовали учения под названием «Храбрый грифон – 2025»-2

Сообщается, что в маневрах задействуют около 500 военнослужащих пехотной бригады. Солдаты отработают передислоцирование штабов и подразделений, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Отмечается, что для этого колонны техники и вооруженных бойцов будут передвигаться почти по всем дорогам страны. Напомним, ранее командующий Вооруженными Силами Литвы заявил, что до конца осени пройдет еще несколько таких учений в разных форматах, к участию в которых привлекут 17 тысяч военнослужащих.

# Международная политика

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