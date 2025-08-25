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Дуров сообщил, что его арест во Франции был ошибкой полиции

25 августа 2025 10:34
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Дуров сообщил, что его арест во Франции был ошибкой полиции-0

Как считает предприниматель Павел Дуров, на сегодняшний день единственное к чему привело его задержание в августе 2024 года на 4 дня – огромный ущерб репутации Франции как свободному государству, пишет РИА Новости.

Французские правоохранители, рассказывает Дуров, задержали его из-за применения неизвестными ему лицами мессенджера «для координации преступлений». Арест – результат ошибочных действий полиции Франции, считает он.

Бизнесмен отметил, что для него сохраняется необходимость каждые 14 дней приезжать на территорию Франции.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Павел Дуров

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