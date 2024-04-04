В Кремле заявили о прямой конфронтации между РФ и НАТО

Представитель российского лидера Дмитрий Песков отметил, что НАТО, созданная как орудие конфронтации, по-прежнему продолжает вести себя в соответствии со своей изначальной целью, которая не содействует укреплению безопасности и стабильности. Об этом пишет РИА Новости.

Песков особо акцентировал внимание на том, то НАТО, которым управляют Соединенные Штаты, было создано как орудие конфронтации, прежде всего в Европе.

«НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте», – сказал Песков.

Он также отметил, что действия НАТО в настоящий период не вносят вклад в укрепление безопасности и устойчивости на континенте, а напротив, служат дестабилизирующим фактором.