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В США заявили о подготовке НАТО к отправке войск в Украину

04 апреля 2024 10:55
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НАТО готовится незаметно отправить войска в Украину. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на одного из сотрудников Госдепартамента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США заявили о подготовке НАТО к отправке войск в Украину-1

По его словам, сейчас этим активно занимаются Франция, Великобритания и страны Северной Европы. В повышенную боеготовность приведены небольшие элитные подразделения, а также персонал, обеспечивающий материально-техническую поддержку.

Пока их не планируют задействовать в боевых действиях. В задачу будет входить обучение украинских солдат и ремонт западной техники. Однако стоит вспомнить, что президент франции Эммануэль Макрон уже заявлял об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине. Не исключая и прямого участия в украинском конфликте.

# НАТО

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