В Германии 400 полицейских подозреваются в экстремизме

Все меньше демократии становится в Европе. Новый скандал разгорается в Германии. Как выяснилось, в органах безопасности страны, которые должны стоять на страже немецкой демократии и охраны правопорядка, есть экстремисты. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 400 сотрудников полиции, сейчас проходят тщательную проверку по подозрению в причастности к запрещенным организациям и поддержке идеологии заговора. Однако это число может еще многократно возрасти, так как МВД пяти федеральных земель еще не предоставили свои данные. Власти Германии отнеслись к этим сообщениям более чем серьезно.

В бундестаге считают, что внедрение в ряды правоохранителей людей с правоэкстремистскими взглядами может дестабилизировать работу полиции и представляет реальную угрозу верховенству закона. Тревога правительства оправдана. Согласно опубликованному отчету Министерства внутренних дел ФРГ, за три года из-за связей с запрещенными организациями, в том числе и неонацистскими, были привлечены к ответственности почти 340 полицейских.