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В Кремле заявили, что пока что нечего сказать о возможности интервью Путина Карлсону

05 февраля 2024 12:37
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет информации о возможности интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что если такие планы будут, то об этом будет сообщено. Он также отметил, что вопросы о передвижении иностранных журналистов не относятся к компетенции администрации президента. Недавно в Telegram-каналах появилась информация о приезде Карлсона в Россию, что вызвало предположения о его намерении взять интервью у Путина.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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