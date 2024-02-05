В Кремле заявили, что пока что нечего сказать о возможности интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет информации о возможности интервью президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что если такие планы будут, то об этом будет сообщено. Он также отметил, что вопросы о передвижении иностранных журналистов не относятся к компетенции администрации президента. Недавно в Telegram-каналах появилась информация о приезде Карлсона в Россию, что вызвало предположения о его намерении взять интервью у Путина.