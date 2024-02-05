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Протестующие фермеры заблокировали город в Италии

05 февраля 2024 11:27
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Европа приближается к продовольственному кризису. Фермеры не прекращают акции протеста. Больше 60 единиц сельхозтехники заблокировали дорогу в итальянском городе Казерта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие фермеры заблокировали город в Италии-1

Аграрии недовольны сокращением налоговых субсидий и новыми экореформами. Власти пообещали поддержать сектор. Но протестующие на предложенные условия не согласились. В результате стачки одновременно прошли в нескольких городах. Анонсирована демонстрация и в Риме.

С 9 февраля акции протеста аграриев начнутся в Польше. Представители сельхозсектора готовы отстаивать свои права на протяжении месяца. Они планируют заблокировать КПП на границе с Украиной.

# Акции протеста # Новости Италии

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