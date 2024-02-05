Прямой эфир

В Париже парковка для внедорожников будет стоить в три раза дороже

05 февраля 2024 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Париж избавляется от внедорожников. В столице Франции на референдуме жители проголосовали за специальный тариф для габаритных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже парковка для внедорожников будет стоить в три раза дороже-1

Теперь парковка для них будет стоить в три раза дороже. Этот шаг решает сразу несколько проблем для властей. В первую очередь нововведения пополнят казну. К тому же перегруженный машинами мегаполис улучшит экологию. В правительстве назвали джипы главными источниками загрязнений воздуха. Мнения жителей по этому вопросу разделились почти поровну.

В Париже парковка для внедорожников будет стоить в три раза дороже-4

Это удивительно, когда вы видите плату за парковку внедорожника и классического автомобиля. Это повод подумать, действительно ли вам в Париже нужен джип? У меня небольшая семья, нет домашних животных. Мы с сыном передвигаемся на велосипеде.

В Париже парковка для внедорожников будет стоить в три раза дороже-7

Занимают много места, порой усложняют движение на дорогах, мешают с парковками, велосипедистам тоже мешают, пешеходам. Много причин, по которым парижане не хотят видеть на своих дорогах джипы.

В Париже парковка для внедорожников будет стоить в три раза дороже-10

По итогам голосования небольшой перевес оказался на стороне противников кроссоверов. С сентября парковка габаритных машин в центральных районах составит 18 евро, а в пригородах – 12.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Протестующие фермеры заблокировали город в Италии
05 февраля 2024 11:27

Протестующие фермеры заблокировали город в Италии

Уголовное дело возбудили после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии
05 февраля 2024 11:22

Уголовное дело возбудили после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии

Токаев принял отставку правительства Казахстан
05 февраля 2024 11:16

Токаев принял отставку правительства Казахстан