Уголовное дело возбудили после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии

Уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбудил Следственный комитет России. Рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка экипажа, непогода и техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж выполнял тренировочный полет в районе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Он перестал выходить на связь накануне вечером. Известно, что на борту находились три человека. Их пока не нашли. Специалисты готовятся к погружению в воду. Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине около 50 метров. Сейчас следователи осматривают место происшествия.