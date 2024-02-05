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Уголовное дело возбудили после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии

05 февраля 2024 11:22
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Уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбудил Следственный комитет России. Рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка экипажа, непогода и техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбудили после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии-1

Экипаж выполнял тренировочный полет в районе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Он перестал выходить на связь накануне вечером. Известно, что на борту находились три человека. Их пока не нашли. Специалисты готовятся к погружению в воду. Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине около 50 метров. Сейчас следователи осматривают место происшествия.

# Крушение вертолета

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