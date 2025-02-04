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В Кремле увидели в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

04 февраля 2025 10:26
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал планы лидера Штатов Дональда Трампа в вопросе получения украинских редкоземельных металлов как предложение коммерческого характера. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что для Вашингтона было бы правильнее не помогать Киеву внести свой вклад в завершение конфликта. При этом США продолжают поставлять оружие в Украину. Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать поставку редкоземельных металлов в обмен на американскую военную и финансовую помощь. 

В Кремле увидели в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение-1

Фото: pixabay

Financial Times написала, что это совпадает с пунктами «плана победы» Владимира Зеленского, в том числе с доступом американских предприятий к месторождениям графита, титана и лития. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим готов отдать украинские природные ресурсы западным хозяевам.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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