В Кремле увидели в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал планы лидера Штатов Дональда Трампа в вопросе получения украинских редкоземельных металлов как предложение коммерческого характера. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что для Вашингтона было бы правильнее не помогать Киеву внести свой вклад в завершение конфликта. При этом США продолжают поставлять оружие в Украину. Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать поставку редкоземельных металлов в обмен на американскую военную и финансовую помощь.