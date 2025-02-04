«Очевидно». Песков прокомментировал продолжение поставок оружия США Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США в Украину продолжаются, и заявлений об их прекращении не было. Об этом пишет ТАСС.
«Очевидно, что поставки продолжаются», – заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США в Украину продолжаются, и заявлений об их прекращении не было. Об этом пишет ТАСС.
«Очевидно, что поставки продолжаются», – заявил представитель Кремля.
Фото: kremlin.ru
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о приостановке и возобновлении поставок из США, а также о спорах по поводу объемов поставок.