«Очевидно». Песков прокомментировал продолжение поставок оружия США Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США в Украину продолжаются, и заявлений об их прекращении не было. Об этом пишет ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о приостановке и возобновлении поставок из США, а также о спорах по поводу объемов поставок.