Прямой эфир

«Очевидно». Песков прокомментировал продолжение поставок оружия США Украине

04 февраля 2025 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США в Украину продолжаются, и заявлений об их прекращении не было. Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, что поставки продолжаются», – заявил представитель Кремля. 

«Очевидно». Песков прокомментировал продолжение поставок оружия США Украине-1

Фото: kremlin.ru

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о приостановке и возобновлении поставок из США, а также о спорах по поводу объемов поставок.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
«Трансгендерная опера». Белый дом обнародовал список нелепых трат USAID
04 февраля 2025 09:36

«Трансгендерная опера». Белый дом обнародовал список нелепых трат USAID

В Чехии бобры сэкономили правительству более $1,2 млн за два дня
04 февраля 2025 09:16

В Чехии бобры сэкономили правительству более $1,2 млн за два дня

Трамп заявил, что США от Киева хотят редкоземельные металлы в обмен на помощь
04 февраля 2025 08:21

Трамп заявил, что США от Киева хотят редкоземельные металлы в обмен на помощь