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В Чехии бобры сэкономили правительству более $1,2 млн за два дня

04 февраля 2025 09:16
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В ландшафтном парке Брды в Чехии бобры возвели плотину, которую планировали построить власти. Об этом пишет РИА Новости.

В Чехии бобры сэкономили правительству более $1,2 млн за два дня-1

Фото: pixabay

Зоолог Иржи Влчек отмечает, что бобры способны построить дамбу за одну ночь, в то время как человеку нужны разрешение, утверждение проекта и финансы.

Таким образом, благодаря бобрам удалось сэкономить 30 миллионов крон ($1,2 млн). Защитники окружающей среды подчеркнули, что плотины создают благоприятные условия для водно-болотных угодий.

# Международная политика

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