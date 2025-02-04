В Чехии бобры сэкономили правительству более $1,2 млн за два дня

В ландшафтном парке Брды в Чехии бобры возвели плотину, которую планировали построить власти. Об этом пишет РИА Новости.

Зоолог Иржи Влчек отмечает, что бобры способны построить дамбу за одну ночь, в то время как человеку нужны разрешение, утверждение проекта и финансы.

Таким образом, благодаря бобрам удалось сэкономить 30 миллионов крон ($1,2 млн). Защитники окружающей среды подчеркнули, что плотины создают благоприятные условия для водно-болотных угодий.