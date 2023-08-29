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В Кремле ответили на слова Подоляка о согласованных с Западом ударах по Крыму

29 августа 2023 09:35
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Киевский режим хочет верить, что Запад поддерживает страну в уничтожении всего российского, в том числе и удары по Крыму. Киевские власти делают все возможное, чтобы как можно глубже втянуть западные страны в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, страны Запада понимают опасность этого и отдают себе отчет в рисках такой вовлеченности. Сейчас наблюдается столкновение точек зрения, а в Кремле за происходящим внимательно наблюдают, сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении всего российского, а удары по Крыму с союзниками согласованы.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Михаил Подоляк

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