Киевский режим хочет верить, что Запад поддерживает страну в уничтожении всего российского, в том числе и удары по Крыму. Киевские власти делают все возможное, чтобы как можно глубже втянуть западные страны в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, страны Запада понимают опасность этого и отдают себе отчет в рисках такой вовлеченности. Сейчас наблюдается столкновение точек зрения, а в Кремле за происходящим внимательно наблюдают, сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении всего российского, а удары по Крыму с союзниками согласованы.