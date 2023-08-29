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Песков: Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина

29 августа 2023 09:20
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин не будет принимать участие в похоронах руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет РИА Новости.

В Кремле не обладают какой-либо информацией о похоронах, так как это решение принимают родственники и друзья.

Авиалайнер Embraer Legacy, выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе деревни Куженкино Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек скончались, в том числе и Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на коммерческих перевозках.

# Международная политика

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