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В Германии разоряются клиники

13 января 2024 07:41
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Новости Германии. Из-за нарушения финансирования систему здравоохранения Германии в этом году ждет тяжелый кризис, который способен ее уничтожить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии разоряются клиники-1

Как сообщается в отчете немецкой больничной корпорации, наступивший 2024-й может стать последним годом для 80 клиник страны, которых ожидает банкротство. В сложившейся ситуации корпорация обвиняет федерального министра здравоохранения, который руководствуется только своими интересами. Вместо того чтобы повысить финансирование отрасли и проводить политику доступности медицины, он только продвигает интересы фармацевтических компаний, навязывая гражданам дорогие лекарства. И, возможно, делает это небескорыстно.

# Экономический кризис # Новости Германии

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