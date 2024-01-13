Новости Германии. Из-за нарушения финансирования систему здравоохранения Германии в этом году ждет тяжелый кризис, который способен ее уничтожить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается в отчете немецкой больничной корпорации, наступивший 2024-й может стать последним годом для 80 клиник страны, которых ожидает банкротство. В сложившейся ситуации корпорация обвиняет федерального министра здравоохранения, который руководствуется только своими интересами. Вместо того чтобы повысить финансирование отрасли и проводить политику доступности медицины, он только продвигает интересы фармацевтических компаний, навязывая гражданам дорогие лекарства. И, возможно, делает это небескорыстно.