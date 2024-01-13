США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену

США и Великобритания нанесли еще один удар по позициям хуситов в Йемене. Они атаковали их радиолокационные станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили американские военные, все цели поражены и даже обошлось без жертв среди гражданских. Арабские СМИ подтвердили факт нанесения удара, который пришелся по северной части йеменской столицы. В Пентагоне заявили, что нынешняя атака является продолжением той, которая была нанесена в ночь на пятницу. Тогда были разрушены около 70 объектов хуситов. Все это, по мнению американских властей, должно снизить их способность атаковать морские суда в Красном море. Эти нападения вынудили коммерческие суда идти по более длинному и дорогостоящему маршруту вокруг Африки, создавая опасения по поводу нового всплеска инфляции и нарушения цепочки поставок.