В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС

Эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома.

Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа на армейском складе взорвались боеприпасы. Начался сильный пожар. На место прибыли спасатели, которые пытались потушить пламя, однако в этот момент стали взрываться оставшиеся боеприпасы. В результате погиб военнослужащий, еще около 10 человек пострадали.

На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв

В Следственном комитете России установили, что пожар начался во время погрузки снарядов. Точную причину установят после разминирования склада.