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В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС

06 августа 2019 17:37
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Новости России. В Красноярском крае пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован. Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

Эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома.

В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС-1

5 августа на армейском складе взорвались боеприпасы. Начался сильный пожар. На место прибыли спасатели, которые пытались потушить пламя, однако в этот момент стали взрываться оставшиеся боеприпасы. В результате погиб военнослужащий, еще около 10 человек пострадали.

На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв

В Следственном комитете России установили, что пожар начался во время погрузки снарядов. Точную причину установят после разминирования склада.

В Красноярском крае потушили пожар на военном складе. Местные власти отменили режим ЧС-4

# Взрыв # Фотофакт

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