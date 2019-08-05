На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв

Новости России. Взрыв прогремел на территории воинской части Красноярского края России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на складе боеприпасов. Сейчас специалисты борются с возгоранием.

К ликвидации ЧП привлечены десятки спасателей, а также пожарная бронетехника. На место направлены автобусы для эвакуации военных, кроме того, специалисты вывозят население из 20-километровой зоны.