От аномальной жары в Японии погибли более 50 человек

Новости Японии. Аномальная жара в Японии привела к гибели более 50 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве случаев погибшие – пожилые люди, которые в целях экономии не включали в квартирах кондиционеры.

По данным министерства здравоохранения, за последнюю неделю в медицинские учреждения страны с тепловыми ударами поступили почти 18 с половиной тысяч человек. Жара испытывает на прочность жителей страны восходящего солнца вот уже 7 дней.