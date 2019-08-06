Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Торонто

Новости Канады. Вслед за массовыми расстрелами в США выстрелы звучат в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночном клубе Торонто ранения от рук неизвестного мужчины получили 7 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. За жизнь одного из пострадавших борются медики.

Известно, что на вечеринке, где присутствовали около 250 человек, произошёл конфликт, после чего раздались выстрелы.

Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке. Нападавший остаётся на свободе.