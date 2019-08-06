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Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Торонто

06 августа 2019 12:05
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Новости Канады. Вслед за массовыми расстрелами в США выстрелы звучат в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Торонто-1

В ночном клубе Торонто ранения от рук неизвестного мужчины получили 7 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. За жизнь одного из пострадавших борются медики.

Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Торонто-4

Известно, что на вечеринке, где присутствовали около 250 человек, произошёл конфликт, после чего раздались выстрелы.

Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке. Нападавший остаётся на свободе.

# Стрельба # Фотофакт

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