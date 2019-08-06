Прямой эфир

В Валенсии в ходе экстренной посадки в самолёте возникло сильное задымление: есть пострадавшие

06 августа 2019 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Не менее 19 пассажиров пострадали в ходе экстренной посадки самолёта британских авиалиний в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незадолго до приземления на борту возникло сильное задымление.

В Валенсии в ходе экстренной посадки в самолёте возникло сильное задымление: есть пострадавшие-1

По словам очевидцев, кислородные маски в самолёте не сработали, в результате 3 человека отравились дымом. Ещё около 10 пострадали, когда спускались по надувным трапам.

В Валенсии в ходе экстренной посадки в самолёте возникло сильное задымление: есть пострадавшие-4

В воздушной гавани Манисес борт встречали пожарные машины. Причины инцидента устанавливаются.

# Возгорание самолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в индийской многоэтажке погибли 5 человек
06 августа 2019 09:27

На пожаре в индийской многоэтажке погибли 5 человек

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек
06 августа 2019 07:57

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта
06 августа 2019 07:13

Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта