В Валенсии в ходе экстренной посадки в самолёте возникло сильное задымление: есть пострадавшие

Новости Испании. Не менее 19 пассажиров пострадали в ходе экстренной посадки самолёта британских авиалиний в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незадолго до приземления на борту возникло сильное задымление.
Новости Испании. Не менее 19 пассажиров пострадали в ходе экстренной посадки самолёта британских авиалиний в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незадолго до приземления на борту возникло сильное задымление.
По словам очевидцев, кислородные маски в самолёте не сработали, в результате 3 человека отравились дымом. Ещё около 10 пострадали, когда спускались по надувным трапам.
В воздушной гавани Манисес борт встречали пожарные машины. Причины инцидента устанавливаются.