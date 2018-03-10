В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

Новости России. Тревожные сообщения в эти минуты приходят из Краснодара. Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Тревожные сообщения в эти минуты приходят из Краснодара. Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Данные не окончательные. В эти минуты спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под обломками еще могут находиться люди. Обстоятельства ЧП выясняются.
Всех жильцов дома уже эвакуировали. Сейчас решается вопрос по их расселению. Есть ли угроза дальнейшего разрушения здания, пока неизвестно. На месте ЧП продолжают дежурить скорая, пожарная и аварийная служба газовой сети.