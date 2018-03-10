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В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

10 марта 2018 12:42
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Новости России. Тревожные сообщения в эти минуты приходят из Краснодара. Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома-1

Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Данные не окончательные. В эти минуты спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под обломками еще могут находиться люди. Обстоятельства ЧП выясняются.

В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома-3


Всех жильцов дома уже эвакуировали. Сейчас решается вопрос по их расселению. Есть ли угроза дальнейшего разрушения здания, пока неизвестно. На месте ЧП продолжают дежурить скорая, пожарная и аварийная служба газовой сети.

В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома-5

В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома-7

# Взрыв газа # Фотофакт

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