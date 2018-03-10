В Краснодаре из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

Новости России. Тревожные сообщения в эти минуты приходят из Краснодара. Из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Данные не окончательные. В эти минуты спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под обломками еще могут находиться люди. Обстоятельства ЧП выясняются.