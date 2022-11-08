Греция может остаться без хлеба – пекарни закрываются из-за трат на коммунальные услуги

Новости Греции. Страна может остаться без хлеба. Многие пекарни в стране готовы приостановить работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – растущие расходы за коммуналку, которые стали непомерны для их хозяев. Если раньше они платили около 1 000 евро за природный газ, то теперь счет превышает 5 000 евро.

Ко всем проблемам добавилось сильное подорожание сырья. По данным Федерации греческих пекарей, в стране работает около 14,5 тысячи пекарен. 15 % из них борются за выживание. Члены Федерации утверждают, что сразу после Рождества закроются около 300 пекарен, и это произойдет не впервые.