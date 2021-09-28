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В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек. Загорелись несколько этажей

28 сентября 2021 12:13
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Новости Швеции. 25 человек пострадали при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Гетеборге. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены несколько квартир и лестничных пролетов.

В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек. Загорелись несколько этажей-1

По словам очевидцев, после взрыва загорелись несколько этажей. Спасаясь от огня, многие жильцы в панике выпрыгивали на улицу через окна. Пожарные несколько часов пытались погасить пламя.

В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек. Загорелись несколько этажей-4

Пока непонятно, что послужило причиной ЧП. Специалисты не исключают взрыв газа.

# Взрыв # Фотофакт

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