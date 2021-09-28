В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек. Загорелись несколько этажей

Новости Швеции. 25 человек пострадали при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Гетеборге. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены несколько квартир и лестничных пролетов.