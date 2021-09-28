В китайских городах появились курьеры-роботы. Правда, они дорогие и медленно ездят

Новости Китая. В китайских городах появились курьеры-роботы. Пока их немного, но спрос на эту услугу, особенно при пандемии, стремительно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому разработчики обещают увеличить количество механических доставщиков.

Справедливости ради надо отметить, что они не выдерживают конкуренции с человеком – передвигаются медленно и только по определенным маршрутам и, самое главное, не могут подняться по лестнице. И очень дорогие. Но это пока. Разработчики обещают исправить эти недостатки совсем скоро.