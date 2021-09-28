Прямой эфир

В китайских городах появились курьеры-роботы. Правда, они дорогие и медленно ездят

28 сентября 2021 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В китайских городах появились курьеры-роботы. Пока их немного, но спрос на эту услугу, особенно при пандемии, стремительно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому разработчики обещают увеличить количество механических доставщиков.

В китайских городах появились курьеры-роботы. Правда, они дорогие и медленно ездят-1

Справедливости ради надо отметить, что они не выдерживают конкуренции с человеком – передвигаются медленно и только по определенным маршрутам и, самое главное, не могут подняться по лестнице. И очень дорогие. Но это пока. Разработчики обещают исправить эти недостатки совсем скоро.

# Технологии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КНДР запустила очередную ракету. Испытания вызвали беспокойство в США, Японии и Южной Корее
28 сентября 2021 09:42

КНДР запустила очередную ракету. Испытания вызвали беспокойство в США, Японии и Южной Корее

Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?
28 сентября 2021 09:41

Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?

В России на шоссе рухнул надземный переход. Два человека погибли
28 сентября 2021 09:38

В России на шоссе рухнул надземный переход. Два человека погибли