Европе угрожает энергетический кризис. Цена на газ за день выросла на 11%

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов за 1 000 кубометров. За день его стоимость подскочила на 11 %. Такого резкого скачка еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты называют несколько причин возникшего кризиса. Прежде всего, это сокращение поставок топлива в страны ЕС на фоне возросших потребностей.
Хранилища перед предстоящей зимой, мягко говоря, не полностью заполнены, а повышенный спрос провоцирует повышенное предложение. Поставщики газа торговаться не собираются, поскольку громадные потоки отправляют в Азию, где его охотно покупают.
Татьяна Савчик, СТВ:
Цены на газ больно ударили по европейским предприятиям. Уже закрыты три завода и пять энергетических компаний. И это только начало. А еще Европа лишена выбора. Альтернативные источники энергии, как, например, уголь, там почти запрещены.
Если учесть, что цена на нефть сегодня преодолела барьер в 80 долларов за баррель, то можно сказать, что призрак энергетического кризиса начал бродить по Европе, и это очень пугает политиков и экономистов.
В Великобритании дефицит топлива. Без бензина уже половина АЗС. Подробнее здесь.