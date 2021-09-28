Европе угрожает энергетический кризис. Цена на газ за день выросла на 11%

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов за 1 000 кубометров. За день его стоимость подскочила на 11 %. Такого резкого скачка еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты называют несколько причин возникшего кризиса. Прежде всего, это сокращение поставок топлива в страны ЕС на фоне возросших потребностей.

Хранилища перед предстоящей зимой, мягко говоря, не полностью заполнены, а повышенный спрос провоцирует повышенное предложение. Поставщики газа торговаться не собираются, поскольку громадные потоки отправляют в Азию, где его охотно покупают.

Татьяна Савчик, СТВ:

Цены на газ больно ударили по европейским предприятиям. Уже закрыты три завода и пять энергетических компаний. И это только начало. А еще Европа лишена выбора. Альтернативные источники энергии, как, например, уголь, там почти запрещены.