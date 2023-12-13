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В Сети набирает популярность видео с необычным природным явлением в КНР

13 декабря 2023 07:02
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Необычное природное явление отмечено на северо-востоке КНР. На поверхности замерзшего озера образовался узор, похожий на глаз человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сети набирает популярность видео с необычным природным явлением в КНР-1

Видео быстро набирает популярность в социальных сетях. Пользователи прозвали увиденное «глазом Земли». И хотя местных жителей удивить необычными красотами сложно, природе это снова удалось. Такая картина стала местной достопримечательностью.

# Природные явления

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