В Сети набирает популярность видео с необычным природным явлением в КНР

Необычное природное явление отмечено на северо-востоке КНР. На поверхности замерзшего озера образовался узор, похожий на глаз человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео быстро набирает популярность в социальных сетях. Пользователи прозвали увиденное «глазом Земли». И хотя местных жителей удивить необычными красотами сложно, природе это снова удалось. Такая картина стала местной достопримечательностью.