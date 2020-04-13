В Москве вводят пропускной режим

Новости России. В Москве с этого дня введён пропускной режим. На первом этапе – для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, временно прекращается работа большинства организаций. Открытыми останутся только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города. Продолжат действовать медучреждения, органы власти, правоохранительные и финансовые организации, предприятия связи и транспорта, а также СМИ. Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем