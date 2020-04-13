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В Москве вводят пропускной режим

13 апреля 2020 07:02
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Новости России. В Москве с этого дня введён пропускной режим. На первом этапе – для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве вводят пропускной режим-1

Кроме того, временно прекращается работа большинства организаций. Открытыми останутся только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города. Продолжат действовать медучреждения, органы власти, правоохранительные и финансовые организации, предприятия связи и транспорта, а также СМИ.

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В Москве вводят пропускной режим-4

Общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 в Москве перешагнуло порог в 10 тысяч.  

# Коронавирус # Фотофакт

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