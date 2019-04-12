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В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью

12 апреля 2019 10:54
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Новости Конго. Заболеваемость эболой в Конго достигла пика. Заразились уже почти 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью-1

Жертвами вируса за последние восемь месяцев стали свыше 750 граждан. Многие люди погибают из-за того, что не доверяют врачам, которые ведут борьбу с заболеванием и просто не обращаются за помощью.

Отметим, это уже десятая вспышка лихорадки в стране с 1976 года.

В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью-4

# Вирусные заболевания

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