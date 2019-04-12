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Литовским водителям будут выплачивать около тысячи евро за отказ от старых автомобилей

12 апреля 2019 10:50
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Новости Литвы. За отказ от старых авто литовским водителям будут выплачивать около тысячи евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов.

Литовским водителям будут выплачивать около тысячи евро за отказ от старых автомобилей-1

Кроме того, жителям, отказавшимся от машин, загрязняющих воздух, будут предоставлены льготы на общественный транспорт. А органам самоуправления, которые приобрели общественный транспорт, работающий на природном газе или водороде, будет выделено по 30 миллионов евро.

Финансовую помощь также планируется выделить гражданам, которые заменят дровяные печи на тепловые насосы или подключатся к системам центрального отопления.

# Автомобили # Фотофакт

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