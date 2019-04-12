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В Израиле подвели итоги парламентских выборов

12 апреля 2019 10:50
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Новости Израиля. Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышла в лидеры.

В новом составе Кнессета они займут 36 депутатских мест, а оппозиционный блок «Кахоль-лаван» – 35. На следующей неделе президент Израиля начнет консультации с прошедшими в парламент партиями. По их итогам он определит депутата с наилучшими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и даст ему максимум 42 дня, чтобы сформировать новое правительство.

В Израиле подвели итоги парламентских выборов-1

В Израиле подвели итоги парламентских выборов-3

В Израиле подвели итоги парламентских выборов-5

# Международная политика # Фотофакт

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