В Израиле подвели итоги парламентских выборов

Новости Израиля. Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышла в лидеры.

В новом составе Кнессета они займут 36 депутатских мест, а оппозиционный блок «Кахоль-лаван» – 35. На следующей неделе президент Израиля начнет консультации с прошедшими в парламент партиями. По их итогам он определит депутата с наилучшими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и даст ему максимум 42 дня, чтобы сформировать новое правительство.