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Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

11 апреля 2019 20:15
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Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок-1

Согласно новым правилам, людям, которые пришли на демонстрации с закрытым лицом, ведут себя агрессивно по отношению к другим участникам акции, наносят ущерб городскому или имуществу частных лиц, будет грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок. По мнению властей страны, закон поможет предотвратить погромы и насилие, которыми сопровождаются акции «желтых жилетов».

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок-4

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок-6

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок-8

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок-10

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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