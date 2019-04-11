Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым правилам, людям, которые пришли на демонстрации с закрытым лицом, ведут себя агрессивно по отношению к другим участникам акции, наносят ущерб городскому или имуществу частных лиц, будет грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок. По мнению властей страны, закон поможет предотвратить погромы и насилие, которыми сопровождаются акции «желтых жилетов».