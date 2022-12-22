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В Колумбии вспыхнул крупный пожар на нефтехранилище

22 декабря 2022 12:14
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Новости Колумбии. В Колумбии вспыхнул крупный пожар на нефтехранилище. Загорелся один из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии вспыхнул крупный пожар на нефтехранилище-1

В попытке ликвидировать возгорание погиб пожарный. На месте инцидента продолжают работать спасатели и военные. Пожарные службы задействовали водоем возле нефтехранилища. Территорию в радиусе 800 метров от происшествия оцепили в целях безопасности местных жителей. При этом, по словам местных властей, операция по борьбе с огнем может занять до трех дней, пока пламя не поглотит все топливо. Причины инцидента неизвестны.

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# Пожар # Новости Колумбии # Фотофакт

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