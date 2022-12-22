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США увеличат военную помощь странам Балтии

22 декабря 2022 12:12
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США увеличат военную помощь странам Балтии на 20 %. На эти нужды планируют выделить 225 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США увеличат военную помощь странам Балтии-1

По словам министра обороны Эстонии, помощь позволит укрепить обороноспособность не только его страны, но и всего региона. Кроме того, ранее Таллин уже получил грант в размере 140 миллионов долларов. Основная часть этих средств пойдет на покупку реактивных систем залпового огня «Хаймарс». А вот Литва уже несколько месяцев не может добиться увеличения численности натовских войск в своей стране. Туда их не отправляют, поскольку Вильнюс не может подготовить необходимую инфраструктуру. Страна сделала качественный скачок в вооружении своей армии. На покупку американских ракетных установок и боеприпасов Вильнюс потратил почти 500 миллионов долларов. Это самая дорогая покупка в истории литовских Вооруженных сил.

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# НАТО # Фотофакт

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