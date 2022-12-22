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Бразильский Санта раздаёт подарки в аквариуме

22 декабря 2022 09:36
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Новости Бразилии. В Бразилии дети теперь уверены, что их любимый новогодний волшебник действительно может все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильский Санта раздаёт подарки в аквариуме-1

Санта Клаус отказался от оленей и саней и пришел в аквариум Рио-де-Жанейро. Облачившись в соответствующую экипировку, он нырнул под воду, чтобы покормить рыбок и других морских обитателей. Зрители, которые за этим наблюдают, в восторге. Так что и подводным обитателям тоже можно устроить новогодние праздники.

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# Новый год # Новости Бразилии # Фотофакт

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