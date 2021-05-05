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В Колумбии во время уличных беспорядков без вести пропали свыше 80 человек

05 мая 2021 14:47
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Новости Колумбии. Колумбия во власти уличных беспорядков. За неделю массовых протестов без вести пропали свыше 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего случаев зафиксировано в третьем по численности населения городе Кали.

В Колумбии во время уличных беспорядков без вести пропали свыше 80 человек-1

Ранее стало известно о 19 жертвах демонстраций, более чем 800 пострадавших, в том числе в рядах полиции, и свыше 430 задержанных.

В Колумбии во время уличных беспорядков без вести пропали свыше 80 человек-4

Митинги, которые изначально начались из-за налоговой реформы и вылились в ожесточенные столкновения, сейчас переросли в протесты против бедности и полицейского насилия.

В Колумбии во время уличных беспорядков без вести пропали свыше 80 человек-7

Среди прочего активисты также требуют пересмотреть работу службы здравоохранения.

В Колумбии во время уличных беспорядков без вести пропали свыше 80 человек-10

Очередная массовая акция намечена на 5 мая. Президент в свою очередь призывает демонстрантов к диалогу и уже объявил о создании площадки для переговоров.

# Массовые беспорядки # Иван Дуке Маркес # Фотофакт

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