В Афганистане жертвами наводнения стали 34 человека, в том числе дети. Из-за непогоды разрушено более 100 домов

Новости Афганистана. В Афганистане устраняют последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. В Афганистане устраняют последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали шесть провинций. Жертвами стихии стали 34 человека, в том числе дети. Еще как минимум 14 жителей пропали без вести.
Наводнения в регионах спровоцировали проливные дожди, которые не прекращаются уже несколько дней. В результате разгула непогоды частично или полностью разрушено более 100 домов. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству.