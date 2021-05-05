В Афганистане жертвами наводнения стали 34 человека, в том числе дети. Из-за непогоды разрушено более 100 домов

Новости Афганистана. В Афганистане устраняют последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали шесть провинций. Жертвами стихии стали 34 человека, в том числе дети. Еще как минимум 14 жителей пропали без вести.