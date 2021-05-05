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В Афганистане жертвами наводнения стали 34 человека, в том числе дети. Из-за непогоды разрушено более 100 домов

05 мая 2021 11:54
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Новости Афганистана. В Афганистане устраняют последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане жертвами наводнения стали 34 человека, в том числе дети. Из-за непогоды разрушено более 100 домов-1

Пострадали шесть провинций. Жертвами стихии стали 34 человека, в том числе дети. Еще как минимум 14 жителей пропали без вести.

В Афганистане жертвами наводнения стали 34 человека, в том числе дети. Из-за непогоды разрушено более 100 домов-4

Наводнения в регионах спровоцировали проливные дожди, которые не прекращаются уже несколько дней. В результате разгула непогоды частично или полностью разрушено более 100 домов. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству.

# Наводнение # Фотофакт

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