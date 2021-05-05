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Суд в Индии сравнил с «геноцидом» рост смертности из-за нехватки медицинского кислорода

05 мая 2021 12:07
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Новости Индии. Суд в Индии сравнил смерть зараженных COVID-19 из-за нехватки медицинского кислорода с «геноцидом» со стороны властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Индии сравнил с «геноцидом» рост смертности из-за нехватки медицинского кислорода-1

Неспособность обеспечить газом больницы и всех нуждающихся считают настоящим преступлением. Власти заявили, что кислород есть, но его не всегда успевают отправить из одного штата в другой.

Эпидобстановка в Индии крайне сложная. За минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд смертности: скончались почти 4 тысячи пациентов.

Суд в Индии сравнил с «геноцидом» рост смертности из-за нехватки медицинского кислорода-4

Рост числа летальных исходов от COVID-19 фиксируют и в целом в мире (подробнее здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

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