Суд в Индии сравнил с «геноцидом» рост смертности из-за нехватки медицинского кислорода

Новости Индии. Суд в Индии сравнил смерть зараженных COVID-19 из-за нехватки медицинского кислорода с «геноцидом» со стороны властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неспособность обеспечить газом больницы и всех нуждающихся считают настоящим преступлением. Власти заявили, что кислород есть, но его не всегда успевают отправить из одного штата в другой.

Эпидобстановка в Индии крайне сложная. За минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд смертности: скончались почти 4 тысячи пациентов.