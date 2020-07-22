В Колумбии упал военный самолёт, погибли 9 человек

Новости Колумбии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате падения военного самолёта на юго-востоке страны погибли 9 человек, ещё 6 получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.