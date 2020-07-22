В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны более 30 демонстрантов. Несколько тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы выразить протест против карантинных мер, а также против действий властей в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией.