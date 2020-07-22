В ходе массовых протестов в Израиле задержаны более 30 человек

Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная массовая акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны более 30 демонстрантов. Несколько тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, чтобы выразить протест против карантинных мер, а также против действий властей в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией.
Разойтись мирно митингующие не хотели, поэтому правоохранителям пришлось применить водомёты. За насилие в отношении полицейских и нарушение общественного порядка арестованы 34 человека. Несмотря на уже введённые карантинные ограничения, эпидемиологическая обстановка в стране начала ухудшаться. В связи с чем власти анонсируют новые меры блокировки.