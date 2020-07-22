Редких морских черепах выпустили на волю в Португалии

Новости мира. Две морские черепахи спустя более чем полгода смогли вернуться в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Две морские черепахи спустя более чем полгода смогли вернуться в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пресмыкающиеся долгое время находились в морском зоопарке в Португалии. Одну из них в 2019 году спасли из рыбацкой сети, другая – случайно попала на берег в порту.
О дальнейшей судьбе выпущенных на волю животных биологи смогут узнать с помощью микрочипов. Эти пресмыкающиеся нуждаются в защите. Три из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения и, по словам специалистов, из тысячи новорожденных особей только одна доживает до зрелого возраста.